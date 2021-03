C’est à peine croyable : l’Office des étrangers a mis 11 ans, 9 mois et 26 jours pour répondre à une demande d’autorisation de séjour introduite en 2009 par un particulier originaire d’Algérie.

En 2009, quand Omar l’a déposée, son avocat l’a prévenu qu’il lui faudrait s’armer de patience. L’Office des étrangers, débordé, n’a pas la réputation d’être spécialement rapide. "Comptez au minimum un an d’attente et peut-être deux ou trois", précisait Me Mehdi Abbes.

Pour le coup, c’est un record toutes administrations confondues que la fonction publique belge vient d’établir : le service en charge vient de répondre le 5 mars 2021 que la décision en attente depuis le 7 mai 2009 a enfin été prise. Me Abbes pratique la litote : "Je pense qu’à l’Office, on avait un peu oublié ce dossier."

Omar, 41 ans, était confiant quand il déposait sa demande d’autorisation de séjour. En Belgique depuis une dizaine d’années, il avait essuyé plusieurs refus dans les démarches précédentes.

Cette fois, pensait-il, ce serait la bonne : sa présence en Belgique depuis 1999 ne posait pas de problème, sa femme d’origine algérienne comme lui était en séjour régulier et le couple avait plusieurs enfants, tous nés en Belgique.