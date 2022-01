Pensionné depuis le 31 décembre, le commissaire Mandelaire raconte l’incroyable concours de circonstances.

Alain Mandelaire était jeune policier à Wavre quand se produisit le drame qui allait le hanter durant toute sa carrière. Le commissaire a pris sa retraite vendredi. Il était le dernier en service à Wavre à avoir connu Claude Haulotte, son collègue assassiné le 30 septembre 1982 par les tueurs du Brabant, première de leurs 28 victimes. "Je pars déçu, tellement j’avais espéré qu’on les attraperait."

Alain Mandelaire affirme que le jour des faits, il y a eu, en interne, un concours de circonstances qui a changé le cours des événements.

Il devait intégrer l’équipe de Claude Haulotte et cela ne s’est pas fait. Il y a eu un ordre contraire.

Il faisait partie de l’équipe Ciroux et devait rejoindre celle de Robert Laby à laquelle appartenaient Marcel Boom et Claude Haulotte. Cela devait se faire à la prise de service. Mais il y a eu contre-ordre. Marcel Gossuin, leur commissaire en chef, a postposé le transfert au lendemain, vendredi 1er octobre. "Et ça a tout changé."