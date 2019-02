Samedi soir, des citoyens turcs d’Anvers ont partagé des images particulièrement sanglantes sur les réseaux sociaux. On peut y voir le Kurde Mehmet Y., âgé de 60 ans, se tenir au milieu de la rue Brederode. Dans sa main droite, il tient un pistolet et juste devant lui, les cousins Ozan et Emre Sogutlu sont à terre. Mehmet leur a tiré dessus quelques minutes plus tôt. Ozan est touché aux jambes, Emre a reçu une balle juste sous l’œil.

L’employé d’une pizzeria a tenté de venir en aide aux deux victimes. Mehmet lui tire dessus également, avant de tirer à nouveau sur Ozan et Emre.

La police est présente en masse. Mais pour Emre, il est déjà trop tard. L’homme meurt quelques heures plus tard à l’hopital. Son cousin, Ozan, a été touché à la moelle épinière. Il risque d’être paralysé à vie.

Quant à l’employé de la pizzeria, il a eu plus de chance. La balle a traversé ses fesses sans causer de blessure grave. Il devrait pouvoir quitter l’hôpital ce lundi, selon sa belle-sœur.

Mehmet et son fils Nihat ont été immédiatement arrêtés par la police. Depuis, leur famille s’est retranchée dans leur maison.

"Nous avons peur de la vengeance des Turcs. Nous allons fermer notre café et notre terrasse. Est-ce que cela suffira ? Si les Turcs veulent nous tuer, personne ne peut les en empêcher", a confié l’un des fils de l’auteur.

La famille kurde Y. détient un snack et un café à Anvers. En 2017, leur café a été saccagé par des partisans d’Erdogan. Ces derniers se sont sentis provoqués lorsqu’un autobus de partisans du leader kurde du PKK, Ocalan, est soudainement apparu dans leur rue.

Lors des émeutes, huit personnes ont été blessées et 47 fauteurs de troubles ont été arrêtés.

"Depuis cet incident, les jeunes Turcs nous insultent régulièrement dans notre snack ou dans le café. Nous ne sommes pas du tout des partisans du PKK. Mais ils continuent à nous provoquer. Jusqu’à présent, nous n’avions pas réagi à ces provocations. Mais vendredi, nous avons répondu : nous avons reçu des coups, les jeunes ont été expulsés et nous avons porté plainte auprès de la police", explique le fils de Mehmet Y.

Personne n’avait cependant imaginé que cet incident entraînerait une fusillade le lendemain. "Ces deux Turcs ont jeté des objets sur les vitres de notre snack. Ensuite, ils ont attaqué mon père et l’ont menacé avec des couteaux. Devant les yeux de son fils et de ses deux petits-enfants. Il ne pouvait pas laisser cela se produire. Il a pris son pistolet et s’est défendu. Sinon, ces invités l’auraient tué", raconte-t-il.

La police a placé la rue Brederode sous une surveillance accrue et des caméras de surveillance temporaires ont été installées. Bart De Wever, bourgmestre d’Anvers s’est dit choqué par les événements et a appelé à la paix et à l’ordre public.