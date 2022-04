Ce dimanche, un accident mortel a eu lieu sur l’autoroute E19 à hauteur de Schoten en province d’Anvers. Un autocar se dirigeait en direction de Breda aux Pays-Bas. Il a dévié de sa trajectoire et a terminé sa course couché sur le flanc.

Le bilan est très lourd: deux personnes sont décédées et dix individus ont été blessés gravement. Ce mardi, le parquet d'Anvers a annoncé que le conducteur du bus était déjà connu en France pour des infractions liées à la drogue. Le test salivaire effectué par le Français de 35 ans après l'accident s'est révélé positif. Le parquet a également indiqué que l'analyse du tachygraphe du véhicule a montré que les temps de conduite et de repos étaient respectés.

Reste maintenant à déterminer si le conducteur était également sous l'emprise de l'alcool. Vendredi, il comparaîtra devant le tribunal. "Mon client est encore très impressionné et sous le choc", a déclaré son avocat Boris Reynaerts pour Het Nieuwsblad. "Il ne se souvient pas de la plupart des événements et soupçonne de s'être endormi. Une enquête plus approfondie devra éclaircir ce qui s'est passé exactement ce dimanche."

Les deux victimes de ce terrible accident sont un Colombien de 29 ans et une Française de 17 ans. Selon nos confrères, Andrés Felipe Rodríguez, le premier cité, avait demandé Ana Maria, sa petite amie, en mariage deux jours plus tôt devant la tour Eiffel de Paris. La fiancée fait, quant à elle, partie des cinq victimes qui sont encore gravement blessées dans l'accident. À l'heure d'écrire ces lignes, 13 personnes sont encore hospitalisées.