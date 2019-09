Un jeune homme de 18 ans a été victime dimanche après-midi à Laeken du vol de son vélo. Le bike-jacking fut si violent que la victime, ramassée inconsciente sur la chaussée, est hospitalisée au CHU Brugmann où elle devait être opérée hier mardi. Violemment frappé à l’arrière du crâne, Marouane souffre d’une fracture de la mâchoire inférieure. S’il n’a pas encore pu être entendu, la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles a ouvert un procès-verbal pour coups et blessures. "Marouane avait un vélo. Quelqu’un qui n’en avait sans doute pas lui a pris le sien. Cela s’est passé place Bockstael à Laeken près d’un commissariat. La place était remplie de monde mais il y avait peu de gens pour lui porter secours."

Avec difficulté , Marouane, sur son lit de douleur, nous raconte ce dont il se souvient : "Je roulais à vélo. Ils étaient à deux. Le premier m’a bloqué en mettant son vélo devant ma roue. Il m’a insulté : ‘Donne ton vélo ou tu vas ramasser. Alors, tu me le donnes, ton vélo, espèce de sale c…’"

Marouane employait le VTT de son beau-frère, un VTT de marque, avec 2 plateaux, valant "plus de 2 000 euros". "Je n’habite pas loin. J’ai voulu me sauver en pédalant à toute vitesse et rentrer chez moi." Mais un complice serait alors intervenu "par l’arrière". "Le coup m’a mis K.-O. à terre. J’étais assommé, sonné, déconnecté complètement inconscient. Combien de temps je suis resté ? J’avais perdu la notion du temps."

La Croix-Rouge tenait-elle à Laeken un poste avancé, pour cause de dimanche sans voiture ?

Dans son souvenir, c’est une "dame de la Croix-Rouge" qui a aidé Marouane à "sortir du coma". "Un bon moment avait dû s’écouler car cela se passait dans l’ambulance. Quelqu’un m’encourageait : ‘Monsieur, réveillez-vous, restez avec nous, ne partez pas, ça va aller, ça ira.’"

Il a passé une partie de la nuit aux urgences de Brugmann avant d’être transféré dans le service de stomatologie. "C’est hyperdouloureux. La mandibule est fracturée. Il y a des hématomes (dus à la chute) sur le côté gauche et une bosse à l’arrière droit du crâne. On m’aurait frappé avec un tuyau en métal ou alors probablement avec une matraque."

Marouane aimerait savoir s’il y avait des caméras alentour et si les faits ont été filmés.