La maman, traitée par la justice d’instable, évoque un placement "brutal et abusif" de sa petite fille.

Le 15 septembre dernier, Leona (*) est dans le bureau d’un(e) juge de la jeunesse. Cet unique entretien se termine, quatre policiers entrent. "Sans explication, j’ai dû les conduire à ma fille de 10 ans, Violette (*), qui était chez ma maman, sinon j’étais privée de liberté. Nous nous sommes retrouvées au commissariat dans deux pièces différentes. J’ai été auditionnée, j’ai notamment fourni des attestations de scolarité et de domicile. Mais après un coup de fil, les policiers m’ont dit que ma fille m’était enlevée. J’ai demandé à pouvoir lui dire au revoir mais elle avait déjà été emmenée. Je ne savais pas où ni pourquoi. J’ai fait des recherches et j’ai appris, quelques jours plus tard, qu’elle était placée dans un hôpital par manque de place dans les centres d’accueil."

Le pourquoi de ce placement provisoire, la Bruxelloise n’en prendra connaissance qu’une semaine plus tard en parcourant l’ordonnance du tribunal de la jeunesse, actée le 16 septembre et enfin obtenue.

Le tribunal considère que la santé et la sécurité de Violette sont "gravement compromises". On soupçonne sa maman de négligence. On lui reproche ses "fragilités" et de ne pas avoir collaboré avec le SAJ (Service d’aide à la jeunesse). On considère que ses discours "incohérents et déstructurés" accentuent les inquiétudes "et permettent de se questionner sur son état psychique".

En fait, tout est parti d’Espagne. Là où Leona a vécu avec Violette entre 2014 et 2018. La maman y tenait une boutique écologique.