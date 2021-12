Magnette a été critiqué de tous les côtés pour sa participation à l’action syndicale de lundi.

Environ 6 000 militants, menés par la FGTB et la CSC, ont marché dans les rues de Bruxelles lundi pour exiger une amélioration du pouvoir d’achat, de protéger l’index et pour réclamer la révision de la loi de 1996 sur la norme salariale. Parmi ces marcheurs se trouvaient plusieurs figures du PS, tels qu’Ahmed Laaouej, Ridouane Chahid, Chanelle Bonaventure ou encore le président du parti Paul Magnette. Une présence qui en a déconcerté plus d’un, à gauche autant qu’à droite.

Au PTB, on s’est demandé si le PS savait qu’il faisait partie du gouvernement, sachant qu’il est le parti avec le plus de membres au gouvernement. Au MR, on a parlé de schizophrénie de la part d’un parti présent "à tous les niveaux de pouvoir". Même dans les rangs syndicaux, la vidéo de Magnette "aux côtés des syndicats" a soulevé quelques piquantes observations.