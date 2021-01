Le 11 décembre, un détenu de la prison de Turnhout a été retrouvé pendu dans sa cellule. Dans la foulée, un autre s’est jeté de sa fenêtre à la prison de Saint-Gilles.

Ces deux faits ne sont pas des accidents. " Le taux de sursuicide dans les prisons belges est très inquiétant ", a exprimé la députée Claire Hugon (Ecolo-Groen) en commission Justice. " D’après une étude de l’UGent, entre 2000 et 2016, 262 détenus se sont suicidés, soit un taux huit fois supérieur à ce qui est observé dans la société libre, et ce chiffre est probablement sous-estimé (NdlR : d’autant que les tentatives et les automutilations ne sont pas comptabilisées). "

(...)