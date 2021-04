On nous demande de considérer notre profession comme une vocation et non plus un métier alors que j’ai bien l’impression que les politiques font aujourd’hui l’inverse, ils font de leur carrière un métier et plus une vocation. C’est un comble !" s’exclame la juge d’instruction Anne Gruwez, sceptique face à la dernière idée du ministre de la Justice, Van Quickenborne, celle de permettre aux juges d’exercer jusqu’à l’âge de 75 ans. "La justice est dans un couloir où plus personne n’entre et ceux qui en sortent reviennent...