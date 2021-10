Depuis l’Opération Sky menée mardi principalement à Anvers (Borgerhout) et Bruxelles, il est l’homme sur lequel les regards sont braqués. Lui ? Othman El B., l’homme de Dubaï qui, bien que non inculpé, apparaît à distance comme le target numéro 1 de l’opération menée par 1 100 policiers contre les vrais organisateurs dans l’ombre du trafic de la cocaïne, ceux qui planifient, donnent les ordres, tirent les ficelles et encaissent.

On découvre un personnage hors du commun… dont La DH évoque en réalité l’existence, et son rôle présumé, depuis des années. Un caïd d’à peine 35 ans, parti de rien, parti de la rue, que des sources présentaient déjà en 2018 comme plus riche qu’Eden Hazard et Kevin De Bruyne réunis.

(...)