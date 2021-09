Le jeu de mots est trop facile : facile de qualifier la découverte de… stupéfiante.

Elle est faite par un homme curieux et attentif, le député bruxellois (MR) et ancien bourgmestre d’Anderlecht Gaëtan Van Goidsenhoven : un plant de cannabis pousse dans un parterre de trottoir, au pied d’un arbre, dans la bien nommée rue du Sillon à Anderlecht, et la plante semble particulièrement bien s’y plaire.

En deux mois, elle dépasse déjà d’une bonne tête la haute stature de l’ancien bourgmestre, qui ne mesure pourtant pas moins d’1 m 93.