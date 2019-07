Brussels Airport a présenté mercredi son rapport environnemental 2019. Pour se le procurer, l’internaute devait aller sur le site de Brussels Airport (https://environment.brusselsairport.be/fr) et cliquer sur l’onglet "bruit". Et là, le site proposait un article glorifiant l’avion le plus… décrié du moment : le Boeing 737 Max, cet appareil cloué au sol après deux accidents en octobre 2018 et en mars 2019 ayant fait 346 morts, dont une Belge.

Le département communications de Brussels Airport, que nous avons contacté en fin de matinée, tenait quand même à préciser que cette page vantant les "qualités" du 737 Max ne figure pas dans le rapport présenté la veille, mais date en réalité d’avant les drames, de l’époque où Tuifly envisageait l’achat de plusieurs Boeing 737 Max. L’appareil était présenté comme moins bruyant et plus soucieux de l’environnement.

La société Brussels Airport n’avait visiblement pas retiré l’annonce, ce qui explique cela.

Philippe Touwaide se dit choqué : le médiateur du gouvernement fédéral pour l’aéroport de Bruxelles-National a demandé au directeur de Brussels Airport de retirer immédiatement la publication. Il précisait avoir été contacté par plusieurs bourgmestres, parlementaires, associations de riverains et particuliers s’étonnant que Brussels Airport continue d’annoncer que le public doit se réjouir de la mise en service en Belgique d’un appareil interdit de vol comme le 737 Max et qui le restera au moins jusqu’au 30 décembre dans le monde entier.

Pour Philippe Touwaide, cette publication à la gloire du 737 Max heurte les familles des victimes. Et, singulièrement en Belgique, celle de Ghislaine De Claremont, qui se trouvait le 10 mars dernier dans le vol 302 d’Ethiopian.