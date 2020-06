Un homme est décédé vendredi soir à Ostende vraisemblablement d'une surdose de drogue, indique lundi le parquet de Flandre occidentale, section de Bruges.

Le parquet a ouvert une enquête et trois personnes ont été interpellées. L'homme serait décédé d'une surdose mais la cause du décès fait toujours l'objet d'une enquête. Trois suspects ont été arrêtés. Ils comparaîtront vendredi en chambre du conseil à Bruges. Selon le journal Het Laatste Nieuws, l'homme serait décédé d'une surdose lors d'une orgie mais le parquet n'a pas confirmé l'information. Le parquet n'a pas donné plus d'informations.