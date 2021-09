Paris: braquage d'une bijouterie place Vendôme, butin estimé à 10 millions d'euros

Faits divers

Une équipe de braqueurs, dont deux membres ont été interpellés par la police, a dévalisé mardi à Paris une joaillerie pour un butin estimé à 10 millions d'euros, a appris l'AFP de source policière et proche du dossier. "La police, informée vers 12H00 d'un possible braquage place Vendôme, a pris en chasse une voiture, avec trois occupants, et deux scooters", a indiqué la source policière.