Des enfants, dans nos écoles, sont privés de classe de neige, pour des questions de papiers. Combien, déchirés par l’envie, regardent leurs camarades prendre place dans les cars et les trains à destination des stations de ski, et restent sur les quais ? C’est le cas de Hamza, 11 ans et demi, en classe de 6e primaire à l’école numéro 16 de Schaerbeek. Samedi dernier, ses copains et les instituteurs sont partis pour Vercland (Samoëns) d’où tous reviendront mercredi, heureux d’avoir partagé ensemble la plus belle expérience d’école. Hamza n’a pas pu les accompagner. Jeudi, il les écoutera parler.

(...)