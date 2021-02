C’était il y a deux ans. Alors que l’autre célèbre juge Anne Gruwez s’apprêtait à recevoir un Magritte (suivi d’ailleurs d’un César) pour le documentaire Ni juge ni soumise, Luc Hennart n’avait pas hésité à la flinguer, la sommant de se taire et lui interdisant même de se rendre à la cérémonie. Une injonction qu’Anne Gruwez, comparée à l’époque par Luc Hennart de "singe assis sur un orgue de barbarie", n’avait pas suivie.

Le juge désormais à la retraite nous dit ne rien regretter ou presque de cette malheureuse saga médiatique. "J’ai agi comme il fallait mais si la question devait se reposer, je pense tout simplement que j’aurais marqué d’emblée mon refus au projet du film. Anne Gruwez est une femme intelligente, que j’apprécie, qui fait bien son métier, avec passion ; je lui reparle quand je la croise. On ne vit pas dans le passé. Si elle a décroché le Magritte, c’est peut-être plus grâce à moi qu’au documentaire. Je veux dire que l’engouement suscité a sans doute joué. Et je maintiens qu’elle a été victime d’une forme d’instrumentalisation. Je n’en ai jamais parlé avec elle mais je pense qu’on partage peut-être la même opinion à ce sujet".