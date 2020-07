Il y a deux mois, alors que le pays se débattait dans la pire crise sanitaire, on a trouvé une carte SIM dans sa cellule. On a trouvé aussi un chargeur. On a trouvé encore une carte mémoire. La direction de la prison de Tournai en a déduit que le détenu avait l’intention de faire usage d’un GSM.

C’est évidemment formellement interdit. Donc : sanction la plus lourde !

Sauf que ce n’est pas comme cela que ça fonctionne. Le détenu a un conseil, l’avocate Elise Marginet, qui a parfaitement pu défendre ses droits. Et faire accepter par le Conseil d’État qu’il y a un fossé entre l’intention d’avoir un GSM et le posséder réellement.

Le 13 mai, la Belgique, qui recensait 53 981 personnes contaminées par le Sars-CoV-2, déplorait le bilan effroyable de 8 843 décès. À la prison de Tournai, les mesures étaient au plus strict. Suppression des visites et suspension des activités. Chacun était confiné en cellule.

Pour un détenu en particulier, la direction réservait un tour de vis supplémentaire.

Motif : la veille, une fouille de cellule avait révélé la présence d’une carte mémoire SD, d’une carte SIM et d’un chargeur de GSM. La direction, il est vrai, avait des soupçons puisqu’avant d’être transféré à Tournai, le détenu, alors incarcéré à Mons, y avait déjà été trouvé en possession de plusieurs téléphones portables.