La femme avec qui Pascal a vécu deux ans en France va refaire l’actualité. Dans trois semaines, la cour d’assises de Metz la jugera en appel. Le procès ne passera pas inaperçu. Karine Hatterer sera jugée pour avoir tué trois nouveau-nés, les siens, et caché les corps dans le congélateur et le panier à linge. Elle a aussi eu cinq autres enfants. Le dernier vit en Belgique avec son père. À trois semaines du procès, Pascal Toussaint ne cache pas ses craintes. "Si Mme Hatterer est acquittée, elle réclamera le retour de son fils en France. Cet enfant n’a que 4 ans. Il n’en est pas question."

Ils ont vécu ensemble et eu un enfant et jamais pendant deux ans Karine Hatterer ne lui a parlé des nouveau-nés morts en 2005 et 2009.

Le couple s’est rencontré en discothèque. Pascal confie qu’il avait surtout besoin d’affection. Une recherche internet lui aurait appris beaucoup sur cette femme attirante, la découverte en 2005 d’un premier nouveau-né, une petite fille congelée dans le freezer, puis les deux autres, en 2009, trop abîmés pour déterminer leur sexe. C’est en 2018, quand le couple s’est séparé, que le ciel est tombé sur la tête du Belge.