Soupçons. Les dessous de l’affaire Wesphael. Georges Huercano et Pascal Vrebos ont créé l’événement avec ce documentaire au plus proche de la réalité diffusé par la plateforme Netflix. Avec moult témoignages mais aussi des images de caméras de surveillance et le suivi du procès au tribunal de Mons, le téléspectateur a pu se glisser au cœur d’une des récentes affaires criminelles belges les plus médiatiques. Et se faire son idée.

Et Pascal Vrebos a-t-il une intime conviction ?

"Quand Bernard Wesphael a été incarcéré, je ne comprenais pas pourquoi. Je vais le voir en prison à Bruges. Au procès, il est acquitté à l’unanimité. Or, je constate que la majorité des gens le considèrent coupable. Pour quelles raisons ? C’est ce qui nous a motivés, Georges et moi, à nous lancer dans la réalisation de ce documentaire. Ma conviction ? Si j’avais été juré, j’aurais acquitté Wesphael...