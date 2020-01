Pascale Nizet est en colère. À un point tel, qu’elle a décidé de publier sur les réseaux sociaux la photo et l’identité d’un agent immobilier qu’elle accuse d’escroquerie. Elle n’a pas hésité non plus à déposer plainte contre lui auprès de la police. La dame, à la tête d’un restaurant dans le centre-ville de Bruxelles, voulait vendre son appartement situé à Strombeek-Bever. Elle l’a fait savoir à une connaissance qui n’a pas hésité à lui proposer ses services. Sauf que trois mois plus tard, l’appartement n’est toujours pas vendu et que la somme de 20 000 euros a été donnée par une acheteuse potentielle à l’agent en question.

