Son passé criminel, ses messages sur Facebook après les faits. Des inscriptions sur les murs. Une arme de poing dans son sac et un chalumeau pour faire quoi ?

L’auteur présumé des coups de couteau qui ont défiguré une jeune femme lundi passé dans la commune de Molenbeek est Mohamed Daly. Il est né à Berchem-Ste-Agathe le 11 juillet 1985. Peu de temps après les faits, il a posté des messages sur Facebook adressés à sa victime : "Tu es encore en vie, ma parole. […] Ton petit jeu finira par s’arrêter."

Au moment de s’introduire au domicile de sa victime, son ex-femme qu’il harcèle depuis la séparation du couple en 2015, Mohamed Daly avait non seulement un couteau, mais disposait aussi d’une arme de poing et d’un chalumeau. On a retrouvé chez lui, enfin, des inscriptions sur les murs, des inscriptions de violence, de vengeance et de mort.

