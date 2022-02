L’hommage que lui rendent ses anciens avocats, les célèbres Sven Mary et Daniel Spreutels dans leurs livres respectifs sortis récemment, est à la hauteur du personnage hors du commun que nous rencontrons ce mardi matin. Douze années et 113 opérations après avoir été vitriolée à l’acide par Richard Remes (toujours en prison) Patricia Lefranc garde cette force intacte qui lui permet de survivre. "Je vais subir ma 114e opération dans quelques jours, on va me retirer les prothèses mammaires qu’on m’avait mises en guise de seins quand j’étais sortie du coma. Je serai toute plate, tu pourras m’appeler Patrick." Patricia Lefranc rit entre deux gorgées de café avalées à la paille. C’est ainsi qu’elle boit depuis douze ans. "Il m’en reste quelques-unes en plastique, ce sont les plus pratiques pour moi alors je les lave et je les relave sans cesse. Ils auraient mieux fait d’interdire l’acide plutôt que les pailles", sourit celle qui n’abandonnera jamais ce combat qui lui est si cher. "Ma lutte pour les peines incompressibles en Belgique, j’ai laissé tomber parce que j’ai bien compris que c’était beaucoup trop politisé. Ma bataille pour l’interdiction de l’acide en vente libre par contre, je la mènerai jusqu’au bout."

Et ce n’est pas le message qu’elle a reçu récemment qui va la faire changer d’avis.