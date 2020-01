La représentante de l’accusation n’y est pas allée par quatre chemins devant le tribunal correctionnel de Termonde : "C’est l’une des affaires les plus horribles et les plus effroyables auxquelles j’ai été confrontée."

Elle requérait contre cinq hommes - trois Belges, un Anglais et un Néerlandais - poursuivis dans le plus vaste dossier de pédopornographie jamais traité en Belgique. Ces cinq hommes, âgés de 28 à 40 ans, n’ont pas seulement échangé des images et vidéos d’enfants abusés. Plusieurs ont commis des abus sur des enfants de leur entourage.

(...)