Ce policier n’est plus policier. Le lecteur comprendra pourquoi.

L’affaire est incroyable. Incroyable parce qu’elle a duré sept ans, durant lesquels aucun soupçon n’a pesé dans le chef de la compagnie d’assurances arnaquée - IN Insurance - ni à la police où personne n’a jamais rien suspecté.

Entre 2011 et 2018, ce policier de 34 ans a utilisé les possibilités qu’on obtient quand on est policier, pour introduire dans le système de fausses plaintes pour des vols à la tire, des vols avec violence et des cambriolages… inexistants. Il inventait des agressions et rédigeait des plaintes grâce auxquelles lui-même ou des proches (sa femme, sa mère) étaient systématiquement indemnisés par l’assureur - sept fois !

(...)