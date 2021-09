Fauchée sur le trottoir de la chaussée de Charleroi, l’avocate est une rescapée

Mon dieu, pourquoi certaines personnes s’obstinent-elles à continuer de conduire ?" C’est la réaction, hier, de la victime de l’accident spectaculaire survenu lundi midi à Bruxelles : une jeune femme renversée par un véhicule alors qu’elle marchait sur le trottoir de la chaussée de Charleroi, à deux pas de l’avenue Louise. Le véhicule est sorti du parking de l’hôtel situé de l’autre côté de la chaussée, a traversé celle-ci de part en part et a terminé sa course en face dans la vitrine d’un salon de coiffure.

Non sans faucher une piétonne. Celle-ci s’appelle Camille Baudoncq. Nous la rencontrons sur son lit d’hôpital. Camille se sent "rescapée". "Pour le même prix, je n’étais plus là pour vous répondre."