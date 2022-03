Vaste coup de filet, opéré par la Justice ce mercredi. On parle d'une organisation construite autour de la fraude à la carte essence, pour un préjudice conn à ce jour de 420.000 euros. Explications.

Mi-2019, la police judiciaire fédérale de Flandre orientale (Belgique) a ouvert une enquête sur plusieurs pleins de carburant frauduleux où des cartes carburant copiées ont été utilisées pour faire le plein de plusieurs camions, principalement roumains. L’enquête, menée sous la direction du parquet fédéral et d’un juge d’instruction du tribunal de Gand, section Termonde, a permis de mettre au jour une organisation criminelle bien structurée qui s’était spécialisée dans diverses formes de fraude informatique et de fraude à la carte carburant.

Des suspects qui sont parvenus à copier des cartes carburant dans des stations-service de Gand et de Beveren ont été identifiés, ainsi que des personnes qui utilisaient lesdites données pour faire le plein de camions dans tout le pays et qui étaient responsables de recharger les On Board Units (boîtes de péage) obligatoires en Belgique pour les péages. En roulant jusqu’à épuisement de ces boîtes de péage, ces fonds criminels ont été blanchis.

Les membres présumés de cette organisation criminelle semblaient être actifs non seulement en Belgique mais aussi ailleurs en Europe.

Grâce à une coordination poussée d’Eurojust, plusieurs suspects ont été identifiés et localisés principalement en Roumanie, mais aussi en Espagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Bulgarie et en Autriche. Au cours d’une action coordonnée qui s’est déroulée ce mercredi 9 mars, différentes perquisitions ont été effectuées dans ces pays et plusieurs suspects ont été entendus, notamment les gérants des sociétés de transport impliquées dans cette fraude. Rien qu’en Roumanie, où se situe le centre de gravité de cette action, 83 sociétés différentes, avec un total de 163 camions, sont impliquées dans cette fraude aux cartes carburant.

Trois perquisitions ont été menées en Belgique, deux à Roulers et une à Herent, chez des suspects d’origine roumaine.

Trois personnes ont été privées de liberté pour audition. Le juge d’instruction décidera ultérieurement si elles comparaîtront devant lui.

Une saisie de 50.000 euros et d’une habitation en Roumanie a été effectuée. Sept personnes y ont également été privées de leur liberté.

Plusieurs mandats d’arrêt européens ont également été émis. Le préjudice connu à ce jour est estimé à environ 420.000 euros.