"J’aime les chiens. J’en avais déjà un pendant la guerre, qu’on appelait Samy et qui s’est fait écraser par un camion américain", confie Bernard Goffinet qui depuis trente ans habite avec Viviane la cité-jardin du Moortebeek à Anderlecht, quartier où l’on se croirait à la campagne. Le couple recueille les chiens dont les gens ne veulent plus.

Là, Bernard caresse "Baratin", un chien abandonné trouvé accroché par sa laisse à un arbre dans le parc d’Anderlecht. Le couple possède huit chiens, tous très calmes. "Si on ne sonne pas à la porte et si on ne tape sur les murs pour les exciter, vous ne les entendrez pas de toute la journée."

C’est exact. Nous le savons pour avoir passé une demi-matinée chez cet ancien garagiste et ancien pilote de course qui fut deux fois champion de Belgique, à moto en 1953 et en monoplace en 69, devant Claude Bourgoignie.

À 87 ans, tout irait donc pour le mieux pour Bernard et Viviane Goffinet s’il n’y avait ces problèmes de voisinage. "En fait, un problème avec un voisin car avec les autres, on s’entend super bien."

(...)