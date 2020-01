Le Conseil d’État a décidé que l’ouvrier devait reprendre son travail à la commune.

Il s’est d’abord fait traiter de "petite tapette" par un collègue et a mal réagi.

Après l’incident, il est resté absent deux mois. À son retour dans ce service de la commune d’Anderlecht, on était venu faire le ménage dans ses affaires et ça ne lui a pas plu. Le ton est monté et trois jours plus tard, un nouvel incident se produisait. Une nettoyeuse l’avait traité, disait-il, de "pédé enculé". Sa réponse : "Fous-moi la paix, connasse".

La commune l’a viré. Et le Conseil d’État vient de suspendre la décision : (...)