Nous les appellerons les cyclos du lundi. Chaque début de semaine, David et deux amis se transforment en Remco Evenepoel, Wout Van Aert et Philippe Gilbert, enfourchent leur bécane et enfilent les bornes. Le 9 novembre dernier, ils ont eu la mauvaise idée de prendre un raccourci via la France. Bilan : une amende de 135 euros. Circulez, ce n’est pas permis !