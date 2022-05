Vrai danger ou psychose ? Sans nier l’existence de faits potentiels, les experts doutent de la faisabilité du procédé.

Un nouveau mode opératoire visant à droguer des personnes à leur insu dans des bars ou en boîte de nuit sévit en France et en Grande-Bretagne. De nombreuses plaintes ont en effet été enregistrées suite à des piqûres administrées par des seringues hypodermiques dans ces deux pays.

Et il semble qu’il se propage sur le territoire belge où plusieurs plaintes ont été déposées. Une situation qui crée un climat de psychose, même si les autorités ont encore du mal à déterminer les contours et l’ampleur du phénomène. À ce stade, aucune seringue n’a été retrouvée, et aucune interpellation n’a été réalisée. Et sans nier l’existence de faits potentiels, plusieurs éléments posent question. À commencer par le mode opératoire. La manière de procéder nécessiterait en effet d’après les experts une grande seringue, une longue aiguille, au moins 15 secondes d’intervention et "la douleur qui l’accompagne", rappelle Michaël Hogge, chargé de projets épidémiologiques au sein de l’ASBL Eurotox (Observatoire socioépidémiologique Alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles). "Dans ce contexte, la piqûre ne serait pas réalisée directement dans le sang mais dans le muscle ou une masse graisseuse. Honnêtement, je ne sais même pas si c’est techniquement possible, il est déjà difficile d’imaginer que la personne ne s’en rende pas compte et les effets mettent plus de temps à arriver. Cette pratique colle peu avec la procédure classique utilisée pour le GHB. C’est une manière peu courante de procéder pour exercer une soumission chimique. Généralement, elle est employée lorsqu’on effectue un enlèvement ou lorsqu’on doit agir rapidement, cela semble donc peu probable même si on ne peut pas l’exclure."

D’après Ilse Smolders, pharmacologue à la VUB, il est impossible de piquer directement dans le sang lorsqu’on se trouve en boîte de nuit, entassé au milieu de la foule dans l’obscurité. "Quand on reçoit la piqûre dans le muscle ou ailleurs, on va alors sentir une vive douleur et il faudra entre quelques minutes et un quart d’heure avant que les premiers effets ne se fassent ressentir. On peut se demander si ce mode opératoire est réaliste mais la seule chose à conseiller si on a le moindre doute, c’est de se rendre à l’hôpital pour faire un test sanguin et surtout pour doser le GHB dans le sang."