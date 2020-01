Elle disait s’appeler Sophie et avoir 16 ans. Il avait 12 ans et a répondu oui quand "elle" lui a demandé s’il voulait voir ses seins. "Elle" lui a demandé, en échange, des photos de son sexe. Pas une, plusieurs. Ils ont arrêté la "fille". En réalité, un pervers de 34 ans, l’un des cinq qui seront jugés dans trois jours dans le cadre de ce gigantesque scandale de pédopornographie dont on vous révélait l’ampleur hier déjà. Un journaliste du Laatste Nieuws, Bjorn Maeckelbergh, a été en contact, hier, avec le père d’une des 38 petites victimes identifiées. "Nous en parlons le moins possible. Cela me rend fou. Quel homme adulte est capable d’attirer un enfant dans un piège ? Des malades !"

