Trois d’entre eux ont été emmenés à l’hôpital. Cet incident survient deux semaines après le décès d’un adolescent.

Une enquête vient d’être lancée par la zone de police d’Ostende à la suite des incidents rencontrés récemment sur la plage et dans la mer, sur le tronçon compris entre le casino et la digue ouest. Le 12 août, le corps d’un jeune homme de 17 ans originaire d’Uccle avait été retrouvé non loin de l’endroit où il avait disparu. L’adolescent ne savait visiblement pas nager et a été surpris par le courant.

Le week-end dernier, plusieurs sauvetages ont eu lieu dans le même périmètre. Les sauveteurs ont dû secourir cinq personnes. Selon le chef adjoint des sauveteurs Levy Meyer, le problème réside dans les quelques bancs de sable abrupts situés le long de la plage qui peuvent surprendre les nageurs.