Nos pénalistes vivent très mal l’obligation qui leur est souvent faite - pas toujours - de plaider avec le masque naso-buccal. Au bout d’un an de crise sanitaire, la plupart ne s’y sont pas habitués. Il ne s’agit pas d’un simple caprice. Au-delà de la gêne physique, certains estiment que plaider masqué les rend moins efficaces et parlent dès lors d’atteinte aux droits de la défense. Nathalie Gallant confie "crever de mal à la gorge depuis des mois". Sébastien Courtoy refuse de plaider avec un FFP2. Pour lui, un avocat ne plaide pas bâillonné. Me Michel Bouchat le rejoint : "Masqué = bâillonné = frustré" !

Eh quoi, s’interroge Olivier Martins : "Et si l’on nous apprend que les yeux transmettent aussi le virus, devra-t-on plaider avec un masque sur les yeux ?"