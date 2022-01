La plaignante, consultante en communication, affirme avoir dû entretenir des relations sexuelles non consenties alors qu’elle se trouvait chez le dessinateur, dans un état second consécutif à la prise possible de substances administrées à son insu.

Les faits se seraient déroulés cet été, à la suite d’une réunion professionnelle.

La plainte avec constitution de partie civile a été déposée fin 2021 entre les mains du juge d’instruction.

La plaignante, Cécile (prénom modifié) avait fait sa connaissance l’année précédente, dans le cadre professionnel.

Le 26 juillet 2021, un repas à trois était organisé au domicile du dessinateur, dans les faubourgs de Bruxelles.

Cécile relate qu’avant l’arrivée du collègue, l’auteur de bédé a(urait) insisté pour lui montrer une certaine vidéo. On y voyait une femme en train de se déshabiller. Le dessinateur précisait que la personne était une "voisine du quartier".

(...)