Les parents d’une petite fille de 5 ans ont déposé plainte pour viol, jeudi, à la police de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles, pour des faits qui se seraient déroulés mercredi après-midi dans les toilettes de la garderie de l’école communale 2 de Molenbeek, celle de la rue Le Lorrain.

Un ado de 13-14 ans circulant dans l’école pour récupérer son petit frère de 3-4 ans aurait surpris la fillette assise sur un des W.-C. L’adolescent aurait demandé à son frère de rester loin et de ne pas regarder, puis à la petite fille de lever les jambes. L’enfant a répondu que ce n’était pas possible car le pantalon gênait. Elle s’est relevée et s’est habillée mais l’adolescent a alors voulu qu’elle baisse son pantalon et la culotte, et l’a pénétrée avec le doigt.

(...)