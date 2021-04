Depuis dix ans, la loi Salduz "impose en principe la présence d’un avocat aux côtés de tout suspect interrogé, spécialement lorsqu’il est privé de liberté". À l’époque, la présence d’un avocat n’allait pas de soi et les policiers ont dû s’adapter en conséquence : "On se disait : comment va-t-on gérer ce bazar ? Mais aujourd’hui on voit bien que c’est dans l’intérêt de tout le monde ", témoigne Benjamin Smal, inspecteur de police au sein de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles. "La loi est souvent compliquée à comprendre pour le justiciable. La présence d’un avocat rassure. Par exemple, ça arrive souvent qu’un suspect se plaigne d’une fouille ou bien d’une confiscation de son GSM. L’avocat va alors intervenir pour expliquer qu’il s’agit simplement de la procédure. C’est plus facile à entendre. Donc, oui, ça simplifie les auditions."

