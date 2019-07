Faits divers Il y a six ans, plus de 150 touristes belges étaient victimes d’une arnaque aux faux voyages.

Cinq cent euros de dommage moral : c’est, selon un tribunal belge, l’indemnisation due par une agence de voyage responsable de vacances gâchées. Le montant figure dans le jugement prononcé le 29 juin dernier par le tribunal correctionnel de Bruxelles dans cette affaire de "faux voyages" où entre 150 et 200 touristes qui avaient réservé et payé des billets d’avion et des séjours dans des hôtels en Turquie, sont tous restés sur le carreau.

Le scandale des agences Jet Travel et Efes Voyages à Schaerbeek, remonte à l’été 2013.