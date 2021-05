Les agents ont notamment intercepté 5,5 kilos de marijuana, 2,5 kilos de cocaïne, 20 bouteilles de gaz hilarant ainsi que 6.500 euros en espèces. Lors de cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale "Hazeldonk" qui cible les réseaux de distribution de drogue entre les pays concernés, les agents de la police et de la douane française, belge, néerlandaise et luxembourgeoise ont contrôlé 2.825 personnes dont 220 étaient en possession de stupéfiants. Trente-quatre personnes étaient sous influence, 20 personnes ont été arrêtées et 12 véhicules saisis.

Parmi les faits notables relevés par la police, le contrôle, jeudi 27 mai, d'une voiture immatriculée aux Pays-Bas par les équipes de Flandre occidentale. Le conducteur, qui roulait sur l'E17 en direction de la France était en possession de quatre kilos de marijuana emballés sous vide.

Le samedi 29 mai, un ressortissant néerlandais a été intercepté sur l'E19 au volant d'un véhicule d'une société de location belge. Celui-ci a été passé au scanner, dévoilant plus de deux kilos de cocaïne, soit l'équivalent d'environ 100.000 euros, dans des caches aménagées.

Enfin, le dimanche 30 mai, un véhicule a été arrêté par la police locale CARMA après avoir tenté d'échapper au contrôle. Les suspects s'étaient débarrassés de leur marchandise durant la course-poursuite mais une fouille des bords de la route a permis de retrouver 80 grammes de cocaïne et 3 grammes de marijuana. Avec l'accord du parquet, le domicile des deux hommes a été perquisitionné et ceux-ci ont été mis à la disposition de la justice.