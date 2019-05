Ce samedi, une personne est décédée et une personne a été grièvement blessée à la suite d’un accident qui s’est déroulé sur l’autoroute A3 E40 à Thimister-Clermont dans le sens Battice vers Eupen à hauteur du km 118.

Vers 13 h, une voiture s’est encastrée sous un camion avant de prendre feu. Un ralentissement avait lieu à l’endroit à la suite de travaux. Une camionnette a poussé une voiture qui se trouvait devant elle. Le véhicule s’est encastré en dessous du camion qui la précédait avant de prendre feu. Les deux occupants de la voiture ont été grièvement blessés.

Les pompiers de Battice et Verviers se sont rendus sur place pour prendre en charge les deux blessés. Une dame est décédée peu après l’accident. Les victimes seraient danoises.

Les faits ont provoqué de gros embarras de circulation.

L’autoroute a été fermée pour évacuer les blessés, les véhicules, mais aussi permettre à l’expert désigné par le parquet de se rendre compte des circonstances de l’accident.

Par ailleurs , un homme né en 1987 a perdu la vie samedi ers 14h à Celles (Houyet), a indiqué le parquet de Namur. Le conducteur en cause, seul à bord, a dévié de sa trajectoire et est entré en collision frontale avec un pick-up. Dans ce second véhicule, deux blessés graves sont à déplorer, dont une fillette.

Un conducteur né en 1990 a perdu la vie samedi matin vers 5h à Meux (La Bruyère). Après avoir perdu le contrôle de son véhicule, il a terminé son embardée dans le pilastre d’une maison. La victime est seule en cause et c’est une vitesse excessive qui serait à l’origine de l’accident, précise le parquet.

Un automobiliste a également perdu la vie samedi matin après une collision avec un camion à Saint-Trond (Limbourg). L’homme, un quadragénaire wallon, est décédé sur place.