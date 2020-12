Les faits se sont déroulés le dimanche 9 août 2020 vers 23h15, à Braine-l’Alleud. Un accompagnateur de train a été agressé par deux individus d’un groupe de 5 personnes.

Dans le train circulant vers Nivelles, le groupe de jeunes était en train de fumer. L'accompagnateur, qui remarque ce comportement illicite, demande alors aux jeunes de sortir à la gare de Braine l'Alleud. C'est en voulant procéder à un contrôle d'identité du jeune en question que les choses se sont gâtées et que les échanges se sont durcis. Deux membres du groupe de cinq personnes ont craché sur l'accompagnateur de train et ont tenté de lui porter des coups. Voulant répliquer, le contrôleur a été poussé contre la paroi du train.

"Le 1er auteur est de corpulence mince et a les cheveux foncés. Il était vêtu d’un pantalon foncé et d’un T-shirt orange. Il était en possession d’une sacoche noire portée en bandoulière. Le 2ème auteur est plus petit que le premier. Il a les cheveux châtain clair et porte une casquette claire. Au moment des faits, il portait un jeans bleu, un T-shirt blanc et des baskets blanches. Il était en possession d’un sac « banane » noir. Il est également demandé aux trois autres personnes qui faisaient partie du groupe de se manifester auprès des services de police en qualité de témoin.", confie la police.