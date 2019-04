"On allait chez Vuitton acheter des sacs pour nos femmes , des chaussures chez Gucci et Louboutin, des Rolex, et chez J. M. Weston. Avec l’argent volé, on faisait notre shopping avenue Louise."

Mykolas a 27 ans. Le Bruxellois a appartenu à une bande qui a commis impunément, pendant des années, depuis septembre 2013, des centaines de fraudes de type Post-It.

Ils étaient à dix-sept. Dont plusieurs filles. Et même un footballeur qui évoluait à l’époque au BX Brussels et rêvait d’un transfert dans un grand club turc.

Les fraudes Post-it ? Elles consistent à intercepter - dans les centres de tri postal ou les boîtes aux lettres dans les zonings - les courriers contenant des ordres à payer, et à modifier le compte bénéficiaire. Vous attendez l’argent d’une succession ? la liquidation d’une assurance-vie ? un paiement ? Rien n’arrive : le virement a été intercepté, le compte bénéficiaire modifié et votre argent tout simplement dépensé avenue Louise par quelqu’un d’autre que vous.

L’informatique a rendu l’escroquerie encore plus simple, comme l’a montré l’enquête du juge Michel Claise.

Voilà comment "ils" font. Tout est hyper-organisé. Il faut des (...)