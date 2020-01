Rédaction en ligne et JVK

Une vidéo tournée au sein de la "maison de l'horreur" pourrait pousser la commune de Lobbes à poursuivre Gary Ducran, "chasseur de pédophiles"

"Ne reproduisez pas ça". Gary Ducran prévient dès le départ les spectateurs: sa démarche est dangereuse. L'homme s'est introduit en ce mois de janvier 2020 dans la maison de Marc Dutroux, où l'homme avait séquestré il y a plus de 20 ans, plusieurs jeunes filles avec l'aide de ses complices. Se filmant dans cette exploration urbaine particulière, ce Belge, qui est connu comme un "chasseur de pédophiles" a parcouru le domicile à Sars-la-Buissière, du prédateur sexuel le plus connu de Belgique. Bien qu'il incite ouvertement, et à plusieurs reprises, ses spectateurs à ne pas suivre son exemple, qu'il précise la dangerosité de sa démarche, la vidéo en question, déjà consommée à près de 50.000 reprises sur YouTube, ne manque pas de créer la polémique. Vidéo que, pour d'évidentes raisons, nous ne relayons pas.

On découvre sur les images une maison à l'abandon où les détritus jouxtent des vestiges de l'enquête de police ainsi que des jouets d'enfants tels que des poupées. "C'est les numéros de dossier à mon avis, donc c'est bel et bien d'époque", explique ainsi Gary Ducran en pointant du doigt un numéro collé sur une porte. Des scellés de la gendarmerie sont également encore visibles.



Gary Ducran va même jusqu'à pénétrer dans la trappe où le pédophile a retenu captives ses jeunes victimes pendant plusieurs mois, présentant le passe-plat que Dutroux utilisait pour donner à leur donner à manger.



Ce n'est pas la première fois que le YouTubeur bruxellois de 32 ans aborde la triste histoire qui a secoué la Belgique dans les années 90. Mais certains lui reprochent cette fois d'avoir été trop loin, en dévoilant les images de l'endroit où les fillettes ont vécu un cauchemar.

Les auteurs pourraient être poursuivis

Contacté, le bourgmestre de Lobbes Steven Royez (CDH) n'exclut pas de poursuivre les auteurs. "Pour accéder à la propriété de Sars-la-Buissière, il faut soit passer par des terrains privés, par l'arrière, soit escalader les barrières Heras sur la place. Dans tous les cas, ils s'introduisent sur une propriété privée. Mais ils sont en plus entrés dans une maison qui était elle-même fermée à clé. Ils ont enfreint la loi, on se réserve le droit d'aller plus loin, ou pas", commente-t-il.

La commune de Lobbes est propriétaire de l'ancienne maison de Dutroux, et compte la faire démolir cette année, en 2020. Mais d'autres mesures de prévention pourraient arriver en attendant : "je n'ai appris que ce mercredi matin qu'ils étaient venus aussi à Sars-la-Buissière. La meilleure sécurité pour éviter ces visites macabres, c'est évidemment la démolition. En attendant, je mettrai en tout cas le point au collège et j'en discuterai avec la zone de police, pour voir s'il est nécessaire de prendre d'autres mesures d'ici la démolition, je ne peux pas encore me prononcer."