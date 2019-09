Dans sa proposition de loi, Denis Ducarme, ici député et non ministre, souligne également l’importance du supporter lésé par toutes ces affaires de magouilles et matchs truqués au sein du football belge.

"Au final, ce sont les supporters qui ont été grugés. Ils ont payé leurs abonnements ou leurs tickets d’entrée très cher alors qu’ils ont assisté dans certains cas à des compétitions sportives qui ont été faussées. Les cas les plus évidents sont ceux des matchs truqués qui ont été révélés par la justice. Un dispositif est à leur disposition ; la class action ", souligne le passionné de football, qui conseille aux supporters de lancer des actions en réparation collective.