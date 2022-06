"Ce qui me frappe dans ce dossier, c’est le nombre de personnes touchées, l’ampleur du drame qui frappe toute une région, survenu dans un moment d’innocence, lors de festivités carnavalesques qui symbolisent joie, fraternité et qui véhiculent de belles valeurs. Et voir tout cela bousillé en quelques secondes, les deux extrêmes se rencontrent."