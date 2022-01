Décidément, avec les Émirats arabes unis (EAU), il y a toujours quelque chose qui coince. Surtout quand il s’agit d’extrader des barons de la drogue en fuite que la justice belge veut juger ou à qui elle veut faire prester une peine de prison. On pensait pourtant que, cette fois, tout était sur les rails. En décembre 2021, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne signait, avec les EAU, en effet un accord d’extradition qui vise principalement les millionnaires anversois de la drogue planqués à Dubaï. Moins de deux mois plus tard, ça cale déjà (et encore).

(...)