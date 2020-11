La nuit du 11 au 12 août, une fusillade a éclaté à Ixelles entre les occupants d’une BMW blanche et le conducteur d’une Mercedes C220. Chacun y va de sa version mais, pour les enquêteurs, la drogue est la seule bonne explication : la drogue, le contrôle des quartiers et les partages de territoire. Le 20 août, la fusillade suivante faisait un tué, également à Ixelles, Steven Kumba, dit SK. Début juillet, un autre jeune avait déjà été tué, celui-là à Forest, d’une balle dans la tête tirée au pistolet-mitrailleur Uzi. Aujourd’hui, des avocats comme Olivier Martins n’hésitent plus à dire qu’il s’installe chez nous une criminalité "à la marseillaise".