Le 11 mai 2006, au centre d’Anvers, Hans Van Themsche, un skinhead et militant d’extrême droite, âgé de 18 ans, blessait grièvement Songul Koç une Turque, voilée, qui lisait sur un banc, puis criblait de balles Oulematou Niangadou, une jeune nourrice malienne, et la petite Luna, 2 ans, dont elle avait la garde et qui jouait sur son tricycle, les tuant sur le coup. "J’ai tiré parce que c’était une étrangère. Comme la petite pleurait, j’ai tiré sur elle aussi", déclarait celui que les assises d’Anvers allaient condamner, en 2007, à la prison à vie.

Van Themsche demande à présent au TAP d’assouplir sa détention. Soit en l’autorisant à purger le reste de sa peine à la maison, en portant le bracelet, sinon à sortir en journée. Alors qu’il est habituel que les victimes s’opposent bec et ongles à ce type de mesures, la mère de la petite Luna a créé la surprise, hier. Pour Laurence Van Brée, Hans Van Themsche peut sortir de prison. L’assassin de sa fille a droit à une seconde chance : "Je tenais à assister à l’audience, à la prison d’Audenaerde, parce que je trouvais important pour moi de le voir de mes propres yeux. Pas pour voir s’il a changé physiquement, ça ne m’intéresse pas. Mais pour voir ce qu’il est vraiment devenu, comment il est et ce qu’il fait." Et, ajoute la mère de Luna, "pour lui dire ce que j’ai à dire".

(...)