Les tensions entre les jeunes et la police ne datent pas d’hier mais à chaque incident, le discours est le même : il faut rapprocher citoyens et policiers.

1 408 jeunes francophones ont donné leur avis sur leur relation avec la police dans une enquête réalisée par le Forum des jeunes, dont les résultats ont été présentés cette semaine. Un jeune sur trois a répondu avoir déjà été contrôlé et 7 sur 10 dénoncent des contrôles policiers ciblant systématiquement les jeunes.

Beaucoup parlent de discrimination et certains regrettent que cette situation nuise à la sérénité des relations. Seuls 18 % des jeunes interrogés se disent suffisamment informés de leurs droits et leurs devoirs et la plupart souhaitent l’être davantage.

Comme piste de solutions, ils sont nombreux à espérer davantage de communication avec les forces de l’ordre et l’idée de faire venir la police dans les écoles est souvent énoncée.