Si Françoise (*) a accepté de s’exprimer pour la première fois depuis que l’affaire Luperto a éclaté, c’est parce qu’elle s’est sentie salie par le témoignage livré à la police de Jemeppe-sur-Sambre par son ex-conjoint. En juin dernier, Marco (*) avait surgi de nulle part et pris contact directement avec Jean-Charles Luperto alors que le procès touchait à sa fin : il lui avait raconté l’épisode du dossier oublié dans la cuisine de Françoise. Mais il laissait entendre qu’elle avait peut-être profité de cette aubaine pour induire son fils en erreur. Elle s’en défend avec force. Et s’en prend à son ex.

(...)