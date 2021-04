Le criminologue Michaël Dantinne explique pourquoi l’affaire de Ligonnès fascine autant.

À plus d’un titre, l’affaire de Ligonnès est devenue mythique et donc fascinante.

"On a tous les ingrédients d’une bonne fiction, une trame qui pourrait faire un très bon film", décrit le criminologue Michaël Dantinne. Le professeur à la Faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie de l’ULg dispense notamment le cours "Interrelations entre crime et médias (information et fiction)".